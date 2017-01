Cinquanta elettrodomestici in ogni casa

foto Afp Correlati CO2: meglio un pc vecchio o uno nuovo?

Se il gadget si scioglie in acqua

Un sondaggio della Ipsos ha studiato abitudini di utilizzo e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). L'indagine è stata commissionata da Ecodom, il Consorzio italiano di recupero e riciclaggio degli elettrodomestici. A volte le offerte dei supermercati ci convincono di avere la necessità impellente di un piegaciglia elettrico, in altre occasioni siamo certi che lo spremiagrumi ci renderà più sani solo per il fatto di tenerlo in dispensa. L'amara verità, però, è che assolviamo diligentemente al ruolo di consumatori. Quando si tratta di elettrodomestici bisogna stare attenti al loro smaltimento a fine vita, altrimenti i Raee rischiano di accumularsi nelle discariche.Un sondaggio dellaha studiato abitudini di utilizzo e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee). L'indagine è stata commissionata da, il Consorzio italiano di recupero e riciclaggio degli elettrodomestici.

Nel cestino uno su cinque Dalla ricerca è emerso che gli elettrodomestici che una famiglia italiana ha in casa sono in media 46,5.

La lavatrice è il grande elettrodomestico più diffuso (nel 95 per cento delle case), e il ferro da stiro quello piccolo più presente (97 per cento).

Uno su cinque non viene smaltito correttamente.