Idee green dalla Danimarca a Malta

Sei benefìci degli alberi di città "Il mondo che ti piace. Con il clima che ti piace" è una campagna di comunicazione salva clima dell'Unione europea. Perché tante eco soluzioni esistono già ma bisogna diffonderle perché non rimangano casi isolati. è una campagna di comunicazione salva clima dell'Unione europea. Perché tante eco soluzioni esistono già ma bisogna diffonderle perché non rimangano casi isolati.

Il calore umano diventa energia A Stoccolma la stazione centrale raccoglie il calore corporeo dei pendolari e lo converte in energia che viene utilizzata per riscaldare uffici situati nelle vicinanze. In questo modo, non solo vengono ridotte le emissioni di CO2 ma si risparmia anche il 20-25 per cento sulla bolletta.

La scuola "solare" In Danimarca, la scuola Gedved, a Horsens, riesce a risparmiare 30 mila euro all'anno sulla bolletta grazie all'energia solare. Gli stessi soldi vengono reinvestiti nell'istruzione.

La piscina si scalda coi rifiuti A Marsaskala invece, nell'isola di Malta, un impianto di trattamento dei rifiuti genera corrente elettrica per 1.400 famiglie, mentre il calore prodotto riscalda una piscina vicina, che così può rimanere aperta tutto l'anno.

Il taxi diventa eco In Polonia la flotta più moderna del servizio taxi di Varsavia si chiama EcoCar e non solo i veicoli sono elettrici, ma alimentano anche un pannello internet con touch screen e un telefono.