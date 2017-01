La classe energetica del tuo palazzo in un'app

foto Dal Web Correlati Luccichio di pietre per la casa eco

Funghi come pareti per la casa eco calcolatrice della sostenibilità per sapere quanto è energivoro il proprio condominio. Conoscere la classe energetica dell'edificio in cui si abita è importante per essere più consapevoli della propria impronta ambientale.

Grazie a un semplice software sarà possibile conoscerla in maniera rapida. L'applicazione si chiama Proitaca Family, è gratis online e la licenza con cui è rilasciata è Creative Commons, come quella delle foto di Flickr. E' arrivata unaper sapere quanto è energivoro il proprio condominio. Conoscere ladell'edificio in cui si abita è importante per essere più consapevoli della propria impronta ambientale.Grazie a un semplicesarà possibile conoscerla in maniera rapida. L'applicazione si chiama, è gratis online e la licenza con cui è rilasciata è Creative Commons, come quella delle foto di Flickr.

Dritte per migliorare le performance energetiche Si tratta di uno strumento di comprensione utile anche per comprendere quali misure adottare per attutire il proprio impatto sull'ecosistema. Infatti, vengono offerte anche delle dritte per migliorare il rendimento energetico dell'edificio e, di conseguenza, ottenere considerevoli risparmi anche sulle bollette. Il programma è semplice da usare e non richiede conoscenze specifiche in materia. L'app renderà possibile calcolare anticipatamente i costi necessari per il riscaldamento. Le prestazioni dell'edificio vengono valutate a prescindere dai comportamenti, responsabili o meno, di chi vi abita.

Proitaca Family è una sorta di "figlio minore" del programma usato dai professionisti del settore Proitaca, org che valuta la sostenibilità attraverso i parametri del Protocollo Itaca (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale).