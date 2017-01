Vetroresina riusata: da nave ad arredamento

foto Afp Correlati Lo yacht si fa green riuso della vetroresina di scarto delle imbarcazioni. Dovrebbe essere questo l'approdo di un protocollo d'intesa stilato oggi tra il presidente di Ucina Confindustria nautica Anton Francesco Albertoni e il direttore del Consiglio nazionale delle ricerche Luigi Ambrosio. L'accordo è stato firmato in occasione del 52 esimo Salone Nautico di Genova. Un brevetto in arrivo per il. Dovrebbe essere questo l'approdo di un protocollo d'intesa stilato oggi tra il presidente diAnton Francesco Albertoni e il direttore delLuigi Ambrosio. L'accordo è stato firmato

Mai più scafi abbandonati Albertoni ha spiegato: "Stiamo cercando di industrializzare un brevetto sviluppato dal Cnr per il riutilizzo della vetroresina di scarto per la produzione delle imbarcazioni e per i vecchi scafi in vetroresina non più utilizzati affinché gli scafi non vengano più abbandonati, ma riutilizzati in settori anche diversi dalla nautica come l'arredamento".