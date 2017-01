Le nonne portano l'energia solare nei villaggi

La formazione di alcune donne (nonne) di ogni villaggio chedevono seguire un corso alla fine del quale saranno in grado di installare e manutenere un impianto di energia solare completamente autosufficiente., presso il Barefoot College, la struttura creata da Bunker Roy, dove è stato messo a punto un particolare metodo di istruzione per analfabeti. Al termine di questo periodo le donne fanno ritorno al loro villaggio dove avranno la responsabilità di installare la centrale solare. Il documentario segue le varie fasi del progetto: dalla selezione delle donne nei villaggi di origine al loro periodo di formazione a Tilonya fino al loro rientro a casa e all’installazione dei pannelli.che dal 1972 si batte per rendere autosufficienti, in modo economicamente sostenibile, le comunità rurali più svantaggiate di tutto il mondo. Il modello ideato consiste nell’individuazione di giovani nonne (di età compresa tra 35 e 50 anni) da avviare a uno speciale programma formativo che le trasformi in Ingegneri Solari Barefoot. Perché le nonne? Perché garantiscono radicamento sul territorio e hanno un carico familiare meno gravoso rispetto alle giovani madri. Dopo la formazione, le nonne tornano nei loro villaggi di origine dove esercitano l’attività, formando altre donne ed esportando il modello nei villaggi vicini.Il blog sarà il diario di viaggio durante la realizzazione del documentario sulle Barefoot women solar engineers. La prima tappa sarà, come già detto, il Barefoot College di Tilonya, in India. Maa dicembre per documentare l’installazione dei pannelli solari in Cile e Perù.Nel blog saranno pubblicate foto, video e suggestioni che giorno per giorno caratterizzeranno questa esperienza al di là di quello che confluirà poi nel documentario.Un modo per condividere questo prezioso viaggio fatto d’incontri, paesaggi e storie.