Ghiacciai alpini estinti nel 2100?

foto Wwf Correlati Auto elettriche: la sfida è appena iniziata

L'uomo che legge gli alberi Wwf "Alpi: tetto d'Europa al sicuro", entro il 2100 tutti i ghiacciai italiani saranno a rischio d'estinzione.

Il report è stato lanciato in vista della terza edizione di "Biodiversamente: il Festival dell'Ecoscienza", un incontro che avrà luogo il 27 e il 28 ottobre e sarà dedicato a scienza e natura con particolare attenzione alle Alpi e alla riserva d'acqua dell'Europa. Le vette innevate delle Alpi, meta di conquista di audaci scalatori, sono in pericolo. Secondo il dossier del, entro il 2100 tutti i ghiacciai italiani saranno a rischio d'estinzione.Il report è stato lanciato in vista della terza edizione di "Biodiversamente: il Festival dell'Ecoscienza", un incontro che avrà luogo il 27 e il 28 ottobre e sarà dedicato a scienza e natura con particolare attenzione alle

Ghiacciai dimezzati dal 1850 Secondo lo studio condotto dall'associazione ambientalista, dal 1850 i ghiacciai alpini si sono ridotti del 54 per cento, tanto che, secondo alcuni scienziati, entro il 2100 potrebbe salvarsi solo il 4-18 per cento dell'area glaciale alpina presente nel 2003, con altissimo rischio di estinzione per tutti i ghiacciai italiani, specialmente sotto i 3500 metri di altitudine.

Una perdita dalle proporzioni più vaste di quanto ci si potrebbe aspettare. Perché è una rete di 9 mila chilometri, quella di acqua dolce che dalle cime dell'arco alpino scorre fino ai delta del Mediterraneo, al mare del Nord e addirittura al mar Nero, fornendo servizi vitali a decine di migliaia di specie e centinaia di milioni di persone, alimentando industrie, produzioni agricole in tutta Europa.

Riserva idrica a rischio Lo scioglimento dei ghiacciai avrebbe un effetto domino sui fiumi che da essi derivano. Danno che si andrebbe ad aggiungere a quello attuale: oltre il 90 per cento dei fiumi alpini è irrimediabilmente degradato per mano dell'uomo. Per questo l'associazione chiede di mettere le Alpi al sicuro difendendole dai cambiamenti climatici e dallo sfruttamento.

Una borsa di studio per la ricerca E' dedicato alla biodiversità alpina con le sue 30 mila specie animali e 13 mila specie vegetali (molte endemiche, ovvero esclusive delle Alpi) anche il nuovo bando per una borsa di studio, promosso dal Wwf per sostenere la ricerca scientifica made in Italy, fondamentale per le strategie di tutela ma minata da una cronica mancanza di fondi (candidature aperte fino al 10 novembre).

Alle buone pratiche di conservazione già realizzate verrà assegnato il Panda d’Oro 2012.