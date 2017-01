Arriva il pannello solare economico

foto Afp Correlati In Sicilia la prima centrale solare a sali fusi

L'Istituto spiega che si tratta di un processo di produzione di celle solari a film sottile a base di seleniuro di rame, indio e gallio, che funziona a bassa temperatura e consente di utilizzare un'ampia gamma di substrati integrabili negli edifici.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Applied Physics Letters, ha avuto il supporto del ministero dello Sviluppo economico nell'ambito del programma Industria 2015.

Una tecnologia "a freddo" Massimo Mazzer dell'Imem-Cnr spiega: "Il materiale policristallino, noto con la sigla Cigs, è ideale per le applicazioni fotovoltaiche perché assorbe la luce in modo molto efficiente".

I ritardi nel successo del materiale erano dovuti alla complessità della produzione. Il nuovo processo che consente di depositare film sottili con unico passaggio a temperature di circa 270 gradi, molto più basse di quelle richieste finora.

Anche su plastica o nastri metallici Mazzer aggiunge: "E' possibile produrre celle solari su un'ampia gamma di substrati, tra cui nastri metallici o materiali plastici flessibili, realizzando per esempio prodotti fotovoltaici da integrare nell'edilizia, dove si consumano i due terzi di tutta l'energia elettrica distribuita in rete".