Sviluppo sostenibile: premi per tre aziende

foto Afp Correlati Meno CO2 se lo pneumatico è ricostruito

Dolomiti: auto elettriche ad alta quota Policarta, Poste Italiane e EcoWorld Hotel sono le imprese che hanno vinto il premio Sviluppo sostenibile 2012 istituito dalla Fondazione sviluppo sostenibile e da Ecomondo, con l'adesione del Presidente della Repubblica.

Accanto alle tre aziende che riceveranno la medaglia del Presidente della Repubblica, ce ne sono altre 27 che riceveranno una targa di riconoscimento.

La cerimonia di premiazione si terrà a Rimini il 9 novembre prossimo all'interno di Ecomondo-Key Energy. Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha detto: "La green economy potrebbe costituire l'asse di un nuovo progetto e le imprese innovative potrebbero avere un ruolo di apripista per lo sviluppo futuro". sono le imprese che hanno vinto ilistituito dallae da, con l'adesione del Presidente della Repubblica.Accanto alle tre aziende che, ce ne sono altre 27 che riceveranno una targa di riconoscimento.La cerimonia di premiazione si terràprossimo all'interno di Ecomondo-Key Energy. Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ha detto: "La green economy potrebbe costituire l'asse di un nuovo progetto e le imprese innovative potrebbero avere un ruolo di apripista per lo sviluppo futuro".

Un imballaggio che diventa compost Alla Policarta di Bassano in Teverina, in provincia di Viterbo, è stato assegnato il premio per la sezione "Rifiuti e risorse". L'azienda ha realizzato un packaging alimentare composito multi materiale, certificato come compostabile e utilizzabile con normali macchine confezionatrici automatiche. L'imballaggio pur impiegando materiali diversi, a base cellulosica e di bio film, è riciclabile insieme agli scarti di alimenti nella produzione di compost.

Postini al lavoro su elettro-cicli Poste Italiane, riceverà il Premio per la sezione "Energia e mobilità", per il progetto Piano elettrico, naturale evoluzione del progetto europeo Green Post. Questo piano prevede l'acquisto nel corso del 2012 di più di settecento quadricicli elettrici impiegati per la distribuzione della posta sull'intero territorio italiano che produrranno, oltre a un vantaggio ambientale, anche un elemento di visibilità e e promozione dei mezzi impiegati. Poste italiane, inoltre, partecipa al progetto Postal Zev (zero emission vehicle) per realizzare e impiegare un nuovo quadriciclo elettrico, perché recupera energia in fase di frenatura e, per produrre elettricità rinnovabile per ricaricare le batterie dei quadricicli, con la realizzazione di impianti di generazione elettrica di piccola taglia, alimentati da biomasse reperite dagli scarti agricoli.