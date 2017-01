Un'etichetta eco per il made in Italy

foto Afp Correlati Pistoletto: "L'abito comunica trasformazione"

Un eco manuale per la green economy etichetta green che certifichi l'impatto ambientale di ciò che acquistiamo, dal caffè alla borsa griffata.

Questa un'idea lanciata dal Ministero dell'Ambiente a cui hanno aderito oltre settanta imprese leader del made in Italy.

La certificazione ambientale dei prodotti riguarda anche i sistemi di gestione dei processi industriali e delle attività produttive.

L'iniziativa è stata presentata all'Università Bocconi da Corrado Clini e ha ricevuto l'adesione, tramite accordi volontari, di grandi imprese nelle infrastrutture e nei servizi, piccole e medie aziende, grandi istituzioni.

Meno gas serra e stop agli sprechi idrici L'impegno delle imprese è rivolto alla riduzione delle emissioni di gas serra e dei consumi d'acqua.

Clini ha osservato: "L'esperienza di questi anni suggerisce che i consumatori finali sono sempre più sensibili al valore ambientale delle proprie scelte, e questo dato sta orientando le imprese ad assumere in misura crescente la certificazione ambientale del ciclo di vita dei propri prodotti".

Un modo di portare avanti i valori del made in Italy anche all'estero. Clini sottolinea l'importanza di "accrescere la competitività in mercati sempre più esigenti e attenti ai valori ambientali".

Incentivi fiscali per le aziende green Il ministro Clini conclude: "Il governo italiano deve prevedere misure specifiche per la promozione della certificazione ambientale attraverso incentivi fiscali. A questo fine dovrà essere utilizzato lo schema di delega fiscale, che all'articolo 15 prevede misure per la fiscalità verde".