Fuori dalla crisi? Sì, se custodisci la natura

Guarda le foto armi per superare la crisi. Se ben sfruttato, infatti, può diventare una fonte di sviluppo economico creando nuovi posti di lavoro e un aumento dei flussi turistici verso il nostro Paese. Ma all'importanza della nostra eredità culturale fa da contraltare la sua fragilità perché ciò che ci è stato lasciato deve essere mantenuto e conservato. Per difendere questa risorsa strategica, il Fondo ambiente italiano (Fai) ha lanciato una campagna nazionale di raccolta fondi "Ricordati di salvare l'Italia".

Testimonial d'eccezione, l'attore Pierfrancesco Favino. Negli spot promozionali, Favino recita poesie che ci sono state tramandate che mancano, però, di alcuni pezzi: una metafora di ciò che potrebbe diventare la nostra cultura, frammentata e incompleta. (Guarda il video)

La maratona dello sguardo Inoltre, quest'anno il Fai lancia la Faimarathon, partirà domenica 21 ottobre in oltre settanta città. Ma niente pettorine numerate o gare, questa è "L'unica maratona che si corre con gli occhi". Non ci sarà competizione tra i partecipanti e si può anche soltanto camminare. L'obiettivo, infatti, è far riscoprire andando a piedi i paesaggi che si scorgono distrattamente dai finestrini delle auto e di cui non si conosce il valore storico.