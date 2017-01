A Milano, prodotti eco realizzati da detenuti

foto Tgcom24 Correlati Guarda le foto

Quando la moda incontra l'ecologia mi sto allenando ad avere una nuova mentalità sia nel rispetto per l'ambiente che nella socializzazione con gli altri". Carmelo parla così della sua esperienza di lavoro alla Ecolab, una cooperativa sociale di Milano che si occupa del reinserimento sociale e lavorativo di chi è o è stato in carcere.

All'aspetto sociale si unisce quello ecologico. La linea di borse, astucci e accessori per bici commercializzata con il marchio Gatti galeotti è realizzata con materiale di scarto. Al momento, in particolare, vengono utilizzati i cartelloni pubblicitari e il Pluriball, il materiale plastico da imballaggio con le bolle piene d'aria.

Carmelo spiega: "Mi piace prendere il materiale grezzo e realizzare un prodotto piacevole. Gli accessori che produciamo mi piacciono, tanto che ne faccio qualcuno anche per me personalizzandolo con la scelta dei cartelloni pubblicitari con le grafiche che preferisco". "Non posso dire di essere cambiato ma di certo

Un team unito Il lavoro di squadra è fondamentale. Lo puntualizza Massimo D'Angelo, ideatore del progetto: "I nuovi prodotti vengono ideati e migliorati con l'aiuto di tutti".

Inoltre, ci si dà una mano a vicenda, Fabio è qui da aprile e anche se è "l'ultimo arrivato" dice: "Non sono ancora bravo come i miei colleghi ma mi insegnano". Inoltre Fabio aggiunge: "Ho sempre avuto un grande interesse per l'ambiente e mi piace che questi cartelloni, prima considerati un fastidio diventino qualcosa di utile".

Andrea se gli chiedi quanti anni ha risponde "troppi" e poi aggiunge con un sorriso: "E' importante non dover buttare questi striscioni: se si impegnassero tutti in queste pratiche di riuso, inquineremmo meno".

Al momento in cooperativa sono impiegati una decina di lavoratori ma D'Angelo racconta: "Da qui sono passate circa centoventi persone, solo il quattro per cento è tornato a delinquere".

Maria Rosa Pavia