La deforestazione è colpa delle ecomafie

Queste le conclusioni di un rapporto dell'Unep: il ramo delle Nazioni unite che si occupa della protezione ambientale. In "Green Carbon, Black market" è scritto a chiare lettere: le organizzazioni criminali sono responsabili del 90 per cento della deforestazione tropicale. Filari di alberi lussureggianti, polmoni del Pianeta ma anche ambienti naturali incantati minacciati dalla mano dell'uomo.

Anche false certificazioni eco Dal documento: "Il taglio illegale di alberi non è in declino ma sta avanzando sempre di più poiché i cartelli sono diventati meglio organizzati: mutano le attività illegali per evitare problemi con le forze di polizia locali o nazionali. Secondo alcune stime, dal 15 al 30 per cento del volume del legno commerciato a livello globale è stato ottenuto illegalmente".

Tra gli espedienti messi in atto dalle ecomafie la falsificazione dei documenti e la corruzione ma anche l'utilizzo di certificazioni ecologiche farlocche.

Accordi per contrastare il fenomeno L'Onu riferisce che ci sono diversi accordi tra le nazioni ricche e quelle tropicali in via di sviluppo per preservare le foreste pluviali. La Norvegia, per esempio, ha concesso 250 milioni di dollari alla Guyana perché protegga le sue foreste.