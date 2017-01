Come ti aspiro la plastica dal mare

foto Afp Correlati Meno discariche grazie al riciclo del Pet

Il progetto Vac from the sea, promosso da un marchio svedese, vuole trasformare questi scarti in un'aspirapolvere.

Le modalità di raccolta avvengono sulla superficie dell'acqua o sotto, grazie all'aiuto di sub professionisti.

L'obiettivo dichiarato dall'azienda è di raggiungere una produzione al 100 per cento sostenibile tramite il riciclo. Tra l'altro, in questo caso il riuso ha una doppia funzione. In primis si sfrutta a pieno l' "energia grigia" del prodotto, ossia quell'energia utilizzata nel corso della sua produzione, attraverso il riuso. In secondo luogo, vengono ripulite le acque del mare dai rifiuti in plastica che vi galleggiano.

Isole di plastica Oltre ai rifiuti in plastica presenti anche nel nostro mar Mediterraneo, ricordiamo i più grandi conglomerati di rifiuti in plastica.

In particolare, la Grande massa di rifiuti del Pacifico che si espande a un ritmo regolare. Si è formata negli anni Cinquanta ed è continuamente alimentata dagli scarti che provengono per il 20 per cento da navi e dalle piattaforme petrolifere e per l'80 per cento direttamente dalla terraferma.