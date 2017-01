CO2: meglio un pc vecchio o uno nuovo?

foto Afp Correlati Se il gadget si scioglie in acqua

Come far soldi col vecchio cellulare OKO-Institut di Friburgo in Germania.

I ricercatori affermano che il 56 per cento delle emissioni totali di gas serra vengono sprigionate nella fase di produzione del notebook, con un impatto nettamente superiore rispetto a quello registrato durante l'utilizzo.

In particolare, ipotizzando per un notebook un ciclo vitale di cinque anni, 214 sono i chili di anidride carbonica derivanti dalla sua produzione e 138 quelli emessi durante l'uso. Un computer vecchio fa meno male all'ambiente di uno nuovo. E' quanto sostiene uno studio dell'in Germania.I ricercatori affermano che ilvengono sprigionatedel notebook, con un impatto nettamente superiore rispetto a quello registrato durante l'utilizzo.In particolare, ipotizzando per un notebook un ciclo vitale di cinque anni, 214 sono i chili di anidride carbonica derivanti dalla sua produzione e 138 quelli emessi durante l'uso.

Nonostante i nuovi modelli siano più efficienti Dunque, anche se un nuovo notebook è mediamente più efficiente di uno vecchio di circa il 10 per cento, le emissioni derivate dalla sua produzione, distribuzione e smaltimento verrebbero ammortizzate solo dopo 41 anni di uso.

La soluzione? Aggiornare i notebook vecchi, magari rinunciando al nuovo design e limitandosi a cambiare il software. In questo caso si eviterebbe il 70 per cento delle emissioni e il periodo di ammortamento scenderebbe a circa 13 anni.