Se il gadget si scioglie in acqua

I ricercatori della University of Illinois, in collaborazione con la Tufts University e la Northwestern University, hanno messo a punto un nuovo tipo di tecnologia elettronica biodegradabile che potrebbe introdurre nuovi modelli di progettazione per impianti medici, strumenti per il controllo ambientale e dispositivi elettronici di consumo. Lo studio è stato pubblicato su Science.

La tecnologia non è per sempre John A. Rogers, docente che ha guidato il gruppo di ricerca, ha detto: "Pensiamo a questo tipo di tecnologia per dispositivi elettronici passeggeri. Dagli albori dell'industria elettronica, un obiettivo chiave della progettazione è stato costruire dispositivi che durino per sempre, con performance stabili. Ma se si pensa alla possibilità opposta – dispositivi che siano progettati per scomparire fisicamente in una maniera controllata e programmata – si dischiude una completa gamma di opportunità diverse".

Medicina, monitor ambientali e gadget elettronici Tre aree di applicazione sono particolarmente promettenti. Si potrebbe pensare a impianti medici che svolgono un'importante funzione nella diagnosi o nella terapia per una quantità di tempo utile e poi si dissolvono semplicemente nel corpo.

Poi, i monitor ambientali come i sensori wireless che vengono disseminati dopo una perdita di sostanze chimiche, degradandosi, possono evitare qualsiasi impatto ambientale.

Inoltre, i sistemi elettronici in commercio che, diventando compostabili, possono ridurre il flusso dei rifiuti elettronici generato dalle frequenti uscite sul mercato di dispositivi aggiornati, come cellulari o fotocamere.

Come sono fatti I sistemi elettronici ad alte performance sono formati da fogli ultra sottili in silicio, di uno spessore talmente ridotto da far sì che si dissolvano completamente dopo qualche giorno di immersione in fluidi biologici. Insieme con conduttori e isolanti solubili, a base di magnesio e ossido di magnesio, questi materiali possono essere impiegati per una vasta gamma di oggetti elettronici.

La squadra ha realizzato transistor, diodi, sensori per temperatura, celle fotovoltaiche e anche semplici fotocamere digitali: tutti in materiali biocompatibili e idrosolubili. I ricercatori rivestono i dispositivi di seta. La struttura della seta determina il tempo di dissoluzione del gadget: minuti, giorni, settimane o, potenzialmente, anni.