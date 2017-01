Cappelli dal riuso per dive green

foto Tgcom24 Correlati Guarda le foto

Quando la moda incontra l'ecologia dal baule della nonna ma che creano accessori moda contemporanei senza la paura di apparire passés. Questi oggetti chic de "Lanicodellemeraviglie" sono frutto di riuso.

Una volta erano tende, guanti, vestiti e adesso sono rinati sotto una nuova forma.

I mini hats della collezione "Le dive" sono cappelli in dimensioni ridotte che potrebbero far sentire qualunque donna una diva degli anni d'oro di Hollywood.

Ma al glamour si unisce l'ecologia. La struttura del cappello Voilà, per esempio, era un vassoio per torte. Adesso - rivestito con gli scampoli di un vestito di lino beige che a Nicoletta non piaceva più - è diventato un copricapo.



Ma non solo tessuto, anche i fogli di un libro ingiallito, possono ispirare un cappellino. Nicoletta ne ha creato uno dal vivo durante il Festival della Letteratura di Mantova di quest'anno. Il libro da cui sono state estratte le pagine è un classico per le bambine di ogni età: "Piccole donne".



I cappellini seppure contraddistinti da un gusto retrò non sono estranei agli ultimi trend modaioli. Ecco quindi che dal pizzo nero di un cappellino spicca il raso rosa fluo, in linea con i diktat di quest'anno.



Una citazione degli accessori del passato nel cappellino realizzato con ritagli del velo che una volta le donne usavano portare per coprirsi il capo durante le funzioni religiose in chiesa.