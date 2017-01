Ritorno al futuro: la nave con le vele

foto Dal Web Correlati Meteo.it

Lo yacht si fa green

Navi di ogni genere, nazionalità e dai carichi diversi che viaggiano in mare spinte anche dalle vele in modo da risparmiare energia e consumare meno.

Per ora parliamo solo di progetti o di prototipi che arrivano da diversi centri di ricerca un po’ da tutto il mondo che stanno proponendo varie soluzioni che però devono trovare finanziamenti e concreti interessi da parte delle grandi aziende.

L'idea che mescolerebbe passato e presente, è proprio dotare i mercantili di vele che aiutino i sistemi propulsivi tradizionali. Sembrerebbe un ritorno al passato, a metodi antichi che sfruttavano solo la forza della natura, in realtà, sarebbe più un passo verso un futuro che tende una mano al Pianeta con un progetto volto al risparmio energetico e alla riduzione dell'inquinamento.

Dall’Irlanda, per esempio, arriva il progetto di un mercantile di 3 mila tonnellate, lungo 100 metri, con 3 alberi alti circa 50 metri: il motore è stato pensato a biogas per ridurre il più possibile l’impatto con l’ambiente e l’energia del vento quindi fornirebbe il 40 per cento dell’energia necessaria.

Considerando che il prezzo del carburante in dieci anni è cresciuto del 600 per cento, l’aiuto del vento garantirebbe quindi un bel risparmio senza considerare poi che chi sceglie di utilizzare combustibili meno inquinanti si trova a fare i conti con un rincaro del 60 per cento proprio perché il carburante meno inquinante è più caro rispetto a quello tradizionale.

Certo la costruzione di una nave cargo "ecologica" non è proprio economica infatti costerebbe sui 40 milioni di euro per un lavoro che dovrebbe durare 3 anni.

Gli studi di ricerca sono fermamente convinti che il vento prima o poi sarà il motore di quella tipologia di navi ma chi gestisce i trasporti e le grandi società se la vogliono prendere ancora con molta calma in modo da valutare bene pro e contro.

L’idea di molti è che un ritorno alle origini non potrà che far bene al nostro Pianeta.