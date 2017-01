Forte calo di emissioni di metalli pesanti

foto Afp Correlati Buco dell'ozono riparato in 50 anni

Mai più pesci al mercurio col "nano-velcro" Emissioni di metalli pensanti ridotte negli ultimi vent'anni, grazie alla messa al bando del piombo dalle benzine e ai miglioramenti tecnologici nel controllo delle emissioni in atmosfera e nel rilascio delle acque reflue industriali. E' uno dei dati emersi alla sedicesima edizione della Conferenza internazionale sui metalli pesanti nell'ambiente organizzata dall'Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr in collaborazione con università internazionali.

Meno cadmio e piombo e mercurio Nicola Pirrone, direttore dell'Iia-Cnr sottolinea: "Dati incoraggianti ma non bisogna abbassare la guardia. In Europa nel 2010 le emissioni in atmosfera di cadmio ammontavano a circa 75 tonnellate annue, con una riduzione di circa il 60 per cento dal 1990, e giungono prevalentemente da impianti di produzione siderurgici ed energetici. Nello stesso periodo si sono registrate riduzioni di circa la metà delle concentrazioni in atmosfera, mentre le emissioni di piombo sono scese da 25 mila a 6 mila tonnellate circa".

Confortanti anche i dati dell'Osservatorio mondiale sull'inquinamento da mercurio: le sue emissioni in Europa ammontano oggi a circa 70 tonnellate annue con un calo del 60 per cento dal 1990.