Milano Bicocca: l'ateneo vuole diventare green

Se lo sciacquone salva dalla siccità L'Università di Milano Bicocca vuole diventare ecologica. Come? Riducendo le emissioni di anidride carbonica. Tramite un finanziamento di 90 mila euro è stato approvato un programma biennale di gestione del carbonio. Si stima che si riuscirà a ridurre la quantità di CO2 prodotta dall'ateneo del 10-12 per cento. Sarà un team di ricercatori del Centro di Ricerca Universitario Polaris, in collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale della stessa università, a effettuare le rilevazioni e a sviluppare il piano di riduzione delle emissioni.

Le misure Perché l'ateneo attenui la propria impronta ambientale e diventi più amico dell'ambiente, saranno tenuti sotto controllo e analizzati i consumi energetici, il sistema dei rifiuti sarà monitorato, ma verrà studiato anche come ci si muove all'interno e all'esterno delle strutture universitarie ossia quali mezzi si usano per spostarsi all'interno del Campus e come viene raggiunto.

Si terranno d'occhio, inoltre, i consumi d'acqua: questa misura non è coinvolta nel calcolo dell'impronta di carbonio ma serve a prestare attenzione agli sprechi idrici.

Dimmi come consumi e ti dirò la tua impronta Il Dipartimento di Sociologia stilerà questionari per dipendenti e studenti. L'obiettivo è studiare i comportamenti legati ai consumi energetici e aumentare la consapevolezza sul peso che le abitudini quotidiane hanno sull'ecosistema.

Verranno promosse azioni piccole ma virtuose come spegnere lampade e pc a fine giornata, ridurre stampe e fotocopie e regolare i termostati senza eccessi.

"Si possono osservare i miglioramenti" Marina Camatini, presidente del Centro di Ricerca Polaris ha spiegato:"Attraverso il Carbon management (gestione del carbonio n.d.a.) si possono identificare obiettivi di riduzione e monitorare i propri miglioramenti. La Carbon Footprint rappresenta la quantità di impatto delle attività umane sull'effetto serra: questa viene espressa in tonnellate di CO2, ovvero di anidride carbonica, il gas più rappresentativo tra quelli responsabili dell'effetto serra. Il Centro di Ricerca Polaris calcola l'impronta secondo l'iter scientifico dettato dalla metodologia Life Cycle Assessment".