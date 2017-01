La raccolta dell'organico è la più gettonata

foto Afp Correlati In Italia il riciclo batte eolico e solare

Carburante dai rifiuti a 40 centesimi al litro al 40 per cento nel 2011 per un totale di 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati - più di carta, plastica e vetro.

Lombardia e Veneto sono le regioni più virtuose mentre Campania, Sicilia e Lazio quelle che registrano una maggiore crescita. Questo, in sintesi, il quadro del settore del compostaggio ossia il comparto industriale del recupero delle frazioni organiche. I dati sono stati presentati dal Consorzio italiano compostatori (Cic), in occasione del loro ventennale. Sono oltre 4,2 milioni le tonnellate di umido raccolte nel 2010 pari al 36 per cento della raccolta differenziata e il trend è in costante crescita tanto che per il 2011 si stima il 40 per cento.

L'umido è il rifiuto urbano più raccolto in Italia - attestandosiper un totale di 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti trattati - più di carta, plastica e vetro.Lombardia e Veneto sono le regioni più virtuose mentre Campania, Sicilia e Lazio quelle che registrano una maggiore crescita. Questo, in sintesi, il quadro del settore del compostaggio ossia il comparto industriale del recupero delle frazioni organiche. I dati sono stati presentati dal Consorzio italiano compostatori (Cic), in occasione del loro ventennale. Sono oltre 4,2 milioni le tonnellate di umido raccolte nel 2010 pari al 36 per cento della raccolta differenziata e il trend è in costante crescita tanto che per il 2011 si stima il 40 per cento.

Il podio delle regioni virtuose Negli impianti di compostaggio vengono trattate diverse tipologie di rifiuti: frazione umida, verde, fanghi e altri rifiuti dell'agroindustria.

In Campania la raccolta dell'umido è cresciuta di più di 87 mila tonnellate in un anno, mentre in Emilia-Romagna si registra il maggior aumento della raccolta degli scarti verdi.

Le regioni più virtuose sono la Lombardia con quasi 900 mila tonnellate, seguono il Veneto e l'Emilia-Romagna.

L'Italia risulta frammentata anche in quest'ambito: se il Nord raccoglie 2.750.000, il centro non arriva al milione (con 733 mila tonnellate) e il Sud arranca con 677 mila tonnellate.

Margini di crescita Si stimano margini di crescita che nel 2020 potrebbero far giungere a 6,5 milioni di tonnellate la raccolta dell'umido, 109 chili pro-capite contro gli attuali 68.

David Newman, direttore del Cic ha detto: "La raccolta differenziata e il compostaggio degli scarti umidi determinano ogni anno una riduzione della quantità di rifiuti in discarica pari a quella necessaria riempire l'intero Colosseo".