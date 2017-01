Luccichio di pietre per la casa eco

foto Afp Correlati Guarda le foto

Mais al posto delle mattonelle Astonyshine (un luccichio di pietre) è una della case finaliste alla competizione Solar Decathlon Europe 2012 in corso a Madrid. La gara tra le case più efficienti ed ecocompatibili dà uno scorcio sui possibili luoghi dell'abitare del nostro futuro. A sorpresa, nessuno scenario da Blade Runner: la modernità si lega con la tradizione.

Per esempio, per realizzare questo prototipo, i ricercatori hanno preso le mosse anche da un brevetto depositato all'Académie des Sciences francese nel 1699.

L'abitazione è frutto di una collaborazione italo-francese con quattro atenei coinvolti: l'Ecole nationale superieure d'Architecture Paris-Malaquais come capofila, l'Università di Ferrara, L'Ecole des ponts e Paristech e il Politecnico di Bari.

Pietra, sughero e lana di pecora L'attenzione all'ecosostenibilità si legge nella scelta dei materiali. La struttura è realizzata con pietra da taglio. Si tratta di blocchi squadrati sezionati con una sega diretta da un computer.

La scelta della pietra unisce alla funzione estetica anche quella ecologica.

Maurizio Brocato docente presso l'Ecole nationale supérieure Paris- Malaquais spiega a Tgcom24: "La pietra usata nelle case delle nostre nonne funge da volano termico accumulando il calore di giorno e restituendolo la notte. Inoltre, si tratta di un materiale naturale che si estrae in condizioni controllate senza sollevare polveri e inquinare l'acqua".

Ma uno degli aspetti più difficili è stato riuscire a creare un prefabbricato in pietra. Brocato spiega: "Ci siamo serviti di un brevetto antico secoli che era stato pensato per i solai e l'abbiamo modificato per riuscire a montare le pareti in pietra in modo che potessero essere assemblate e disassemblate. Questa tecnica costruttiva ha caratteristiche antisismiche".

Gli altri materiali impiegati sono legno, sughero e lana di pecora. Tutti questi elementi sono stati utilizzati allo stato naturale in modo da poter essere facilmente riciclati.

Un fotovoltaico “girasole” E' stato impiegato un sistema di celle chiamato Solar flight realizzato da uno spin-off dell'Università di Ferrara. Le celle fotovoltaiche impiegate riescono a concentrare i raggi solari per quaranta volte grazie all'uso di specchi consentendo, tra l'altro, di ridurre anche il materiale fotovoltaico necessario.

Inoltre, tramite un sensore e un motore, le celle inseguono i raggi solari, un po' come i girasoli. Ma niente sprechi, il motore è alimentato dalle celle stesse: ogni pannello produce 30 Watt e ogni motore (disposto ogni dieci pannelli) ne consuma tre.

Questo sistema, oltre a fornire energia elettrica all'abitazione, produce acqua calda sia per il riscaldamento dell'abitazione che per uso sanitario.