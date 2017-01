Nuovo materiale contro i gas serra

foto Afp Correlati Il cemento ecologico imita i coralli

Meno CO2 se lo pneumatico è ricostruito

I ricercatori della University of Nottingham hanno creato un nuovo materiale poroso chiamato NOTT-300 più economico ed efficiente dei materiali esistenti nella cattura dei gas inquinanti come il biossido di carbonio e diossido di zolfo. Lo studio è stato pubblicato su Nature Chemistry. Messa a punto una nuova arma per ridurre le emissioni di gas serra prodotte dagli impianti energetici che bruciano combustibili fossili.I ricercatori dellahanno creato un nuovo materiale poroso chiamatopiù economico ed efficiente dei materiali esistenti nella cattura dei gas inquinanti come il biossido di carbonio e diossido di zolfo. Lo studio è stato pubblicato su

Per un momento di transizione Una completa svolta dai combustibili fossili alle alternative più verdi come le tecnologie che sfruttano sole, vento e moto ondoso sarebbe, in ogni caso, il modo più amico dell'ambiente per soddisfare il nostro fabbisogno energetico. Di fatto, però, il cambiamento è graduale. La cattura e il sequestro del Carbonio sono passi necessari per la strada verso un futuro più verde ma i metodi attuali sono cari e consumano una grande quantità di energia essi stessi.