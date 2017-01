Italia: qualità dell'aria da migliorare

foto Afp Correlati Arriva la macchina mangia smog L'Italia è maglia nera europea per la qualità dell'aria. Sotto accusa le sostanze inquinanti come particolato, ozono, monossido di carbonio, nickel e benzene che troppo spesso sono presenti in concentrazioni più elevate della soglia di guardia.

Questi dati sono emersi nel rapporto 2012 dell'Agenzia per l'ambiente dell'Unione europea: il periodo di riferimento va dal 2001 al 2010. L'Italia è tra i Paesi che ha superato più spesso il valore limite annuale per il pm10 (in vigore dal 2005) con Polonia, Slovacchia, Balcani e Turchia.

Le concentrazioni di polveri sottili pm 2.5 sono state più alte rispetto al valore annuale da raggiungere entro il 2010.

L'Italia ha anche i valori europei più alti di particolato (dati 2009) nelle zone rurali, insieme a Ungheria e Olanda.

Record assoluto in negativo per l'Italia anche sul fronte dell'ozono, dove nel 2010 i valori europei più alti sono stati registrati nell'Italia settentrionale, la cui concentrazione ha superato di oltre due volte la soglia limite.

Per il monossido di carbonio, l'Italia è l'unico Paese ad aver sforato i limiti nel 2001, 2005 e 2010.

Un miglioramento progressivo L'unico fattore positivo individuato è il miglioramento nel corso degli anni del numero di sforamenti su basi giornaliera di pm10, tra il 2001 e il 2005 e poi nel 2010.

Preoccupazione per il Nord Jacqueline McGlade, direttrice esecutiva dell'Agenzia Ue dell'ambiente, ha commentato: "La nostra preoccupazione va a città come Milano, Novara e Bergamo che sono andate oltre i limiti di ozono, polveri sottili e altri inquinanti".

Il problema dell'inquinamento nel Nord Italia per McGlade: "E' legato alla topografia della regione, ma anche al fatto che l'Italia è un crocevia per le masse d'aria generate dai trasporti a lungo raggio a Est. Penso che questo comporti la responsabilità di controllare a dovere le emissioni industriali (rilevati alcuni impianti inefficienti che inquinano aria e acqua) e la necessità di interventi per piani urbani, trasporti locali, trasporto merci e ferrovie".