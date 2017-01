Helsinki: modello mondiale di città green

foto Dal Web Correlati Meteo.it

L'ambiente sorride in sei comuni Helsinki sia la città dei sogni: trasporti moderni ed efficienti, grandi aree verdi, numerose e lunghe piste ciclabili, inquinamento ai minimi livelli, energie alternative, raccolta differenziata.

Qualità, queste, che rendono la capitale finlandese un vero e proprio modello di eco-sostenibilità, tanto da farle guadagnare il titolo, secondo le classifiche pubblicate nel 2011 dal settimanale britannico "The Economist", di sesta città nel mondo per qualità della vita.

Tra i punti di forza che rendono questa metropoli una città green a tutti gli effetti, spiccano una rete di trasporti efficiente e innovativa e l’utilizzo di energie alternative.



Partiamo analizzando il primo. Per gli spostamenti quotidiani i cittadini possono concedersi il lusso di lasciare a casa le proprie auto potendo contare su una rete ferroviaria moderna ed efficiente, su cui viaggiano treni in grado di collegare tutti i punti nodali del centro con la periferia, ma anche su metropolitane, autobus e un innovativo sistema di bike sharing che permettono di spostarsi agevolmente tra le vie cittadine, il tutto con un notevole risparmio di energia ma anche di emissioni nocive, a beneficio della salute dei cittadini.



Quanto al secondo, l’aspetto energetico, è stato realizzato un sistema centrale che gestisce teleriscaldamento, teleraffreddamento e produzione di energia elettrica. In particolare spicca, di recente costruzione, il data center ecologico, in cui avviene il recupero dell’energia termica dispersa dai computer, poi riutilizzata per riscaldare la città. Nella struttura infatti, facente parte di un nuovo complesso di 5 mila metri quadrati, il surplus di calore prodotto dai server viene trasferito alla rete di riscaldamento locale per distribuire calore e acqua calda a ben 4.500 abitazioni.



Nella capitale finlandese è attivo anche un importante Centro per l’Ambiente che vanta la collaborazione di ispettori ambientali, veterinari, consulenti e ricercatori, che vigilano sulla tutela dell’ambiente e di tutti i suoi inquilini, animali compresi.



Qui i valori dell’ecosostenibilità e del rispetto per la natura vengono insegnati fin dalla tenera età, cosicché ogni cittadino è consapevole dell’importanza di un corretto stile di vita e partecipa attivamente alla salvaguardia della sua terra.



Insomma la qualità della vita ad Helsinki, paragonata ad altri centri residenziali dell’Europa, alle prese con smog, traffico, zone verdi col contagocce, zone pedonali e piste ciclabili inesistenti o scarse e poco confortevoli, raccolta differenziata ai minimi livelli, è davvero da oasi naturale.

