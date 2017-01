Aree (verdi) di sosta

foto Ansa Correlati Guarda le foto

A spiazzare passanti e automobilisti, il gruppo Officina urbana. Dopo il pagamento delle schede per il parcheggio, i giovani hanno realizzato un mini parco con un tappeto d'erba e sedie a sdraio, l'iniziativa è cominciata alle otto di mattina. Il 22 settembre la partecipazione di Milano. Un prato al posto del parcheggio è spuntato oggi a Palermo. In una delle strade più eleganti del capoluogo siciliano - via Libertà – i posti auto sono diventati un prato come parte dell'iniziativa mondiale PARK(ing) Day

Un evento mondiale Nelle città di tutto il mondo oggi artisti, attivisti e cittadini hanno trasformato in maniera temporanea gli spazi destinati al parcheggio in parchi pubblici e spazi sociali. Come parte dell'evento annuale "PARK(ing) Day". Partita nel 2005 a San Francisco per opera del gruppo di creativi Rebar, questa giornata sfida le persone a ripensare al modo in cui le strade vengono usate e rinforza il bisogno di profondi cambiamenti nell'infrastruttura urbana.