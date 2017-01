Come far soldi col vecchio cellulare

foto IberPress Correlati Una miniera di metalli preziosi dai rifiuti

In Italia il riciclo batte eolico e solare

Il dispositivo è stato sviluppato dall'azienda californiana EcoATM, con il supporto della National Science Foundation. La maggior parte di noi ha un vecchio cellulare chiuso in un cassetto da qualche parte. Per dare una mano a chi vuole riciclare gli apparecchi telefonici mobili ormai obsoleti negli Stati Uniti hanno pensato a una sorta di bancomat che dà soldi al posto del telefono indesiderato.Il dispositivo è stato sviluppato dall'azienda californiana, con il supporto della

Valuta la qualità La macchina è sofisticata abbastanza da stimare la qualità del prodotto inserito dall'utente: vede se lo schermo è rotto, e determina se il prodotto è adeguato per essere venduto nuovamente o bisogna destinarlo al riciclo.

I vecchi cellulari servono ancora Quando la pubblicità strombazza l'uscita sul mercato di un nuovo telefono, i vecchi dispositivi vengono accantonati. Ma hanno ancora un valore e costituiscono un'alternativa accessibile, anche solo come riserva per i pezzi di ricambio o per il valore dei metalli da cui è costituito.

I canali di riciclo responsabili recuperano le terre rare presenti.

Per la fine dell'anno, gli Stati Uniti saranno punteggiati da trecento chioschi di questo tipo. Il sistema ha iniziato la sua attività con un prototipo in legno e la presenza di un rappresentante della EcoATM per assicurarsi che non ci siano furbetti.