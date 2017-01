La Natura si cura da sé con le piante

foto Afp Correlati Sei benefìci degli alberi di città

Eliodomestico: l'acqua si depura grazie al sole la Terra è in grado di guarire dall'inquinamento attraverso le piante.

Alcuni vegetali hanno la capacità di assorbire sostanze nocive dai terreni e possono poi essere riciclati come biomassa. Addirittura si può isolare il metallo assorbito per farlo rientrare nel ciclo produttivo. Si tratta di interventi di phytoremediation, ossia rimedio ai danni causati dall'uomo attraverso l'impiego di piante. La forza della Natura non si manifesta solo nella potenza degli eventi atmosferici o nella capacità distruttiva dei terremoti. La più grande abilità della natura è quella di curare se stessa. Come un gatto che si lecca le ferite,

Esperimento a Crotone In un'area del sito industriale di Crotone è in corso una sperimentazione sullo smaltimento dello zinco grazie ad acacie ed eucalipti.

Lo studio è condotto dall'Università del Sannio e finanziato da Eni Syndial.

Su una superficie di più di duemila metri quadrati sono state coltivate piante delle due specie: in meno di un anno hanno superato i tre metri di altezza nutrendosi di zinco.

Si punta a una validazione internazionale Questi sistemi sono meno invasivi rispetto a quelli tradizionali che creano problemi di smaltimento.

Carmine Guarino docente di botanica all'Università del Sannio e coordinatore della ricerca spiega: "I risultati ottenuti finora sono soddisfacenti e puntiamo a una validazione internazionale con test che saranno eseguiti in altri otto istituti mondiali".