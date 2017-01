Buco dell'ozono riparato in 50 anni

foto Afp

Il buco dell'ozono potrebbe essere riparato nei prossimi cinquant'anni. Lo ha detto il segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon in occasione della Giornata internazionale per la conservazione dello strato d'ozono.I progressi ottenuti, però, non devono condurre a festeggiamenti affrettati. Le Nazioni devono impegnarsi per rispettare le intese per l'eliminazione graduale del 98 per cento dei gas che provocano l'annientamento dell'ozono, ha detto Ban.Venticinque anni fa venne firmato il Protocollo di Montreal con il quale vennero messi al bando i clorofluocarboni (Cfc), ossia i famigerati gas principali imputati per la distruzione dello strato di ozono.Quel trattato è stato ratificato finora da 196 nazioni, cinque in più del Protocollo di Kyoto, Ban l'ha definito "uno straordinario modello di cooperazione internazionale" e ha chiesto ai governi e ai loro partner di "applicare lo stesso spirito alle altre sfide ambientali del nostro tempo. Insieme possiamo ottenere il futuro che vogliamo".