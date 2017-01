Pistoletto: "L'abito comunica trasformazione"

foto Ufficio stampa Correlati La donna Gucci: aristocratica e colorata

Mi vesto di batteri La moda made in Italy vuole diventare eco. Perché l'industria dell'abbigliamento diventi responsabile e sostenibile la Camera nazionale della moda italiana ha messo a punto un manifesto programmatico. Un invito a disegnare prodotti di qualità che durino a lungo, a utilizzare materie prime ad alto valore ambientale e sociale e a ridurre l'impatto delle attività produttive.

L'iniziativa - che vuole rappresentare una svolta per il panorama della moda italiana - verrà presentata il 19 settembre alle 20 in piazza Duomo. Lì, sotto le guglie della chiesa simbolo di Milano, con le note della canzone “Volare” cantata da Gianna Nannini, Michelangelo Pistoletto presenterà una performance artistica che somiglia a un flash mob: il Terzo Paradiso per la sostenibilità della moda italiana.

Come sarà il “Terzo Paradiso per la sostenibilità della moda italiana”?

“Il terzo paradiso è un segno dell'infinito a tre cerchi. Natura e artificio sono agli estremi, il terzo cerchio centrale ne rappresenta la sintesi. Questo segno verrà realizzato in piazza Duomo da centinaia di giovani delle scuole milanesi con addosso maglie colorate.

In questo caso, il segno del terzo paradiso formato da persone vestite con moda ecosostenibile assume un nuovo senso. La natura fornisce la materia prima, l'artificio le elabora e in mezzo sta l'arte. Vuole indicare una creatività responsabile etica, oltre che estetica. Sono contento che la Camera nazionale della moda abbia dedicato un decalogo a questo tema e che abbia voluto prendere il Terzo Paradiso a simbolo del rapporto forte tra arte, moda e società”.



Ha annunciato la fase più recente del suo lavoro - Terzo Paradiso - nel 2004 quando l'Università di Torino le ha conferito la laurea honoris causa in Scienze Politiche. Come ha maturato questa svolta?

“All'annuncio ufficiale è seguito un libro sull'argomento. La maturazione – inevitabile - è avvenuta perché attraverso i “Quadri specchianti” il mondo reale è entrato a far parte dei miei quadri. Quindi, mi sono ritrovato con il mondo in mano (ride, n.d.a.) e ho deciso che bisognava portare l'estetica dell'arte nel mondo per ricambiare”.



Come si è avvicinato all'ecosostenibilità?

“Già a fine anni '90 con la mostra curata con Bruno Corà al Museo Pecci di Prato: Habitus, Abito, Abitare. Lì ho cominciato una riflessione sul rapporto tra mente (habitus), corpo (abito) e abitare (habitat). Ho pensato al modo per creare un'armonia tra questi elementi”.



Come si lega l'ambiente con la moda?

“L'abito è portatore di messaggi, è fondamentale comunicare attraverso il vestire, è come un costume che ci portiamo addosso. É una necessità ripartire dall'abito per comunicare i segnali di trasformazione, di visione del mondo”.