Al via la Settimana della mobilità sostenibile

La Nazione che vanta il maggior numero di città aderenti è la Spagna mentre l'Italia è settima dopo il Paese iberico e Ungheria, Austria, Polonia, Svezia e Portogallo.

Una settimana che ci inciterà a muoverci in maniera alternativa attraverso mezzi pubblici, biciclette, eco-veicoli, car sharing e le buone vecchie suole delle scarpe.

La campagna è promossa dall'Unione europea per sensibilizzare contro smog, traffico ed effetto serra e puntare sullo sviluppo di piani urbani per un modo di spostarsi più amico della salute e dell'ambiente.

"Un passo verso la qualità ambientale" Janez Potocnik, Commissario europeo all'ambiente, ha dichiarato: "Muoversi verso un sistema di trasporti sostenibile ed efficiente aiuterà ad aumentare la mobilità e allo stesso tempo a ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità della vita in città. Questa edizione guarda alla pianificazione della mobilità urbana come strumento per bilanciare lo sviluppo dei trasporti, la qualità ambientale e l'equità sociale".

Le iniziative bolognesi Reginetta della scorsa edizione è stata Bologna. Andrea Colombo, assessore alla mobilità e ai trasporti del capoluogo emiliano spiega: "Bologna ha vinto soprattutto grazie ai T-Days: la pedonalizzazione del centro storico nel week end. Sperimentata per la prima volta a settembre dello scorso anno, da maggio è diventata una misura permanente ogni sabato, domenica e giorno festivo”.

Per l'edizione 2012 Bologna torna con nuove iniziative. Come l'asta di biciclette che offre a cittadini e studenti fuori sede la possibilità di comprare per pochi euro una bici usata e un innovativo traffic camp intitolato "C'entro senza inquinare", che vedrà a confronto amministratori locali, associazioni e cittadini su progetti per ridurre le macchine e lo smog nei centri storici delle città italiane.

Nella capitale Altre iniziative sono previste a Roma, come spazi informativi sul trasporto alternativo e mostre fotografiche, oltre alla promozione di aree espositive dedicate alla promozione di mezzi elettrici e ibridi, con la possibilità di un giro di prova.