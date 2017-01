Lo yacht si fa green

foto Sito ufficiale Correlati Solar Floating Resort, l'isola eco-galleggiante Navetta 26, imbarcazione della Filippetti yacht in mostra al trentacinquesimo Festival de la Plaisance fino al 16 settembre.

Lo yacht ha ottenuto la certificazione Green yacht star, una notazione attribuita dal Registro italiano navale (Rina) che garantisce l'uso di soluzioni per prevenire l'inquinamento di mare e aria tramite accorgimenti sia negli impianti che nelle procedure operative. Uno yacht ecologico per salpare i mari con stile ma rispettando l'ambiente. Si tratta di, imbarcazione della Filippetti yacht in mostra al trentacinquesimo Festival de la Plaisance fino al 16 settembre.Lo yacht ha ottenuto la certificazione, una notazione attribuita dal(Rina) che garantisce l'uso di soluzioni per prevenire l'inquinamento di mare e aria tramite accorgimenti sia negli impianti che nelle procedure operative.

Lo scarico che non fa male al mare Per esempio, l'impianto per gli scarichi è studiato perché le acque nere e grigie confluiscano in una cassa di raccolta collegata a un depuratore. Tramite l'azione del depuratore è possibile effettuare, secondo i produttori, uno scarico sicuro in mare.

Meno CO2 Un'attenzione particolare è riservata alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi. I due motori di 1.100 cavalli sono depotenziati con un sistema in grado di controllare i giri del motore alle varie velocità per trovare un compromesso tra le esigenze di navigazione e il rispetto della natura. Un trucco che consente di dare un taglio netto ai consumi di carburante: in media 60 litri all'ora.