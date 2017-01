La musica da indossare è ecologica

Ricordate il nastro magnetico delle cassette che si consumava a furia di ascoltare le canzoni preferite? E la fatica di riarrotolarlo con una penna? Se avete nostalgia di questo pezzo di modernariato, gli abiti di riciclo realizzati dall'artista Alyce Santoro fanno per voi. Non solo la Santoro ha intessuto il nastro magnetico ma l'ha reso pure ascoltabile. Le sue cravatte in edizione limitata realizzate in collaborazione con Julio Cesar sono realizzate al 50% con il nastro delle audio-cassette e al 50% con poliestere colorato.Pochi marchi incarnano lo stile rocker chic come Edun . L'etichetta con forte connotazione etica che si distingue per il suo sostegno alle popolazioni in difficoltà dell'Africa, è stata fondata dal frontman degli U2 Bono e da sua moglie Ali Hewson.Nel 2011, la Macbeth ha collaborato con una band degli anni '80 - i Devoto - per realizzare una sneaker vegana che coincidesse con l'uscita del loro album di ritorno sulle scene: "Something for everybody".Gli stivali in gomma pensati dagli esperti in tecnologie rinnovabili della GotWind sono stati realizzati in collaborazione con la compagnia telefonica britannica Orange. Grazie al calore del piede è possibile ricaricare il proprio lettore Mp3. Lisa Vaglund , neolaureata alla Danish Design School ha realizzato quanta immondizia rimanesse abbandonata alla fine di un festival musicale. Così è nata l'idea di trasformare le tende abbandonate dopo il Roskilde Festival (una delle sei più grandi rassegne musicali in Europa) in costumi di scena per i cantanti.La Rainbow Winters è un'etichetta londinese emergente disegnata dalla stilista Amy Konstanze Mercedes Rainbow Winters. Il marchio ha realizzato una collezione di abiti interattivi in grado di cambiare colore in base a umidità, raggi solari e suoni. Stampati con speciali inchiostri termocromici e idrocromici, consentono di fare del vestire un'esperienza sensoriale in armonia con l'ambiente e i suoni circostanti.