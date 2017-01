Mai più pesci al mercurio col "nano-velcro"

foto Afp Correlati Cioccolato per ripulire i mari dal petrolio

Arriva un'app per salvare il mare Il mercurio è un metallo pesante che può colpire il cervello e il sistema nervoso ma anche causare broncopolmonite e danni all'apparato gastrointestinale. La maggiore fonte di assunzione (dal 70 al 90 per cento dei casi) è rappresentata dal pesce, in particolare da quello pescato in zone marine contaminate.

Un modo per eliminarlo Adesso, una squadra internazionale di scienziati provenienti da Svizzera e Stati Uniti ha creato un “nano-velcro” che offre una maniera a basso costo per eliminare il mercurio, una sostanza inquinante tossica in acqua e nei pesci. La scoperta è stata pubblicata su Nature Materials.

Il "nano-velcro" Le fibre in questione sono realizzate con nanoparticelle d'oro rivestite con sostanze chiamate hexanethiol e alkanethiol. Le nanoparticelle sono legate a particelle caricate elettricamente– ioni - di elementi di metalli pesanti.

Più sostanze inquinanti vengono catturate, più aumenta la capacità di conduzione delle fibre. Ciò significa che la quantità di sostanze raccolte può essere facilmente misurata facendovi passare la corrente elettrica attraverso.

La tecnica è stata testata sui livelli di mercurio nelle acque del Lago Michigan, fuori Chicago.