Eliodomestico: l'acqua si depura grazie al sole

Filippine: la luce in una bottiglia eliodomestico e, sfruttando il calore del sole riesce a dissalare e distillare l'acqua.

Tgcom24 ha intervistato Gabriele Diamanti, il designer poco più che trentenne che lo ha ideato.

Come funziona Diamanti spiega: "Il meccanismo di distillazione è molto semplice: l'acqua evapora grazie al calore del sole e poi viene ricondensata. Durante l'evaporazione elimina il sale e le sostanze inquinanti, Un po' come quando si mette il coperchio sulla pentola di acqua salata".

L'idea è nata sette anni fa quando Gabriele stava preparando la tesi per la laurea in Design industriale al Politecnico di Milano: "L'intenzione era trovare un meccanismo che fosse facile da usare".

La forza del sole L'eliodomestico funziona senza la mediazione di celle fotovoltaiche o solari. Diamanti spiega: "Si tratta di un'energia solare diretta, una volta esposto al sole il contenitore nero situato in alto si riscalda naturalmente grazie all'azione dei raggi".

La licenza è libera Il progetto è stato registrato con licenza Creative Commons, la stessa usata per le foto di Flickr, Diamanti precisa: "Chiunque può replicarlo e modificarlo a condizione che sia citato il nome dell'autore e non sia usato per fini commerciali. Ho ricevuto molte richieste provenienti dall'India e da alcuni Stati africani come Kenia e Tanzania".

Il progetto bis Il primo design ideato è ancora in fase sperimentale. Per Diamanti "mancano un paio di messe a punto che spero di completare entro la primavera del 2013. Così com'è il funzionamento è ottimo per i climi aridi e caldi ma per i climi umidi c'è un motivo tecnico per cui l'efficienza cala molto in termini di resa quantitativa: si producono meno litri al giorno di acqua".

Appunto per questo il designer ha ideato una versione bis: "Sto approntando una seconda variante non ancora diventata prototipo con cui ho realizzato dei test di laboratorio. Questo progetto dovrebbe consentire la giusta efficienza in tutti i tipi di clima".

Nessun finanziamento Diamanti ha realizzato il primo prototipo grazie ai finanziamenti della Fondazione Hermès dopo essere arrivato finalista a un concorso. Poi è andato avanti da solo con le proprie forze.

Diamanti conclude: "Ringrazio chi ha deciso di appoggiare la causa facendo delle donazioni sul mio sito". Chi volesse dare un contributo allo sviluppo del progetto può farlo nella pagina web del designer.

Maria Rosa Pavia

Maria Rosa Pavia