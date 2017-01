Auto elettriche: la sfida è appena iniziata

Più della metà degli italiani che vive in città usa l’auto per raggiungere il posto di lavoro. Ma per la prima volta nella storia ultracentenaria dell’automobile, il parco circolante italiano è diminuito. Secondo l’associazione delle case automobilistiche estere in Italia (l'Unrae), sulle nostre strade circolano 26.600 auto in meno rispetto al 2011.

Calano, e di molto, le seconde auto: nel 2010 quasi due famiglie motorizzate su tre avevano due o più auto (63,5%), mentre due anni dopo i nuclei familiari con più di una macchina si sono ridotti arrivando al 55%.

Secondo i dati diffusi durante il convegno "Una scossa alla città", gli italiani puntano sulle auto a emissioni zero, o quasi, per ridurre i problemi di inquinamento. Peccato, però, che poi non corrano in massa ad acquistarle.

Dopo i mezzi pubblici, gli incentivi per i veicoli a emissione zero sono, secondo gli italiani, la risposta giusta al problema. Li chiede più di un italiano su tre. L’auto elettrica è considerata la miglior tecnologia per l’auto di domani (per il 29% del campione) anche più delle ibride (23%). D’altronde, le auto a emissioni zero (o quasi) non sono più solo prototipi e qualcuna si comincia a vedere sulle nostre strade: da gennaio a maggio sono state vendute 1.871 auto ibride e 191 elettriche.

I costi. Oggi il prezzo di un’auto elettrica si aggira intorno ai 30 mila euro. Con gli incentivi di cui si comincia a parlare potrebbe contrarsi fino a giungere a 25 mila. Ossia il doppio di quanto gli intervistati dicono di essere disposti a pagare un’utilitaria elettrica.

Rispetto ai risultati degli anni scorsi, cresce il valore percepito dell’auto a batteria e raddoppia la percentuale di persone che si dicono disposte a pagare l’elettrica (poco) più dell’equivalente modello a benzina: erano meno del 20% nel 2009, sono oltre il 37% oggi.

La burocrazia. "In alcune città italiane - spiega Giuseppe George Alessi, direttore comunicazione Nissan - ci vogliono ben 14 permessi per installare una colonnina. La burocrazia è nafissiante". Quindi poche colonnine corrispondono a poche possibilità di rifornirsi. La conseguente paura di rimanere a piedi è uno dei maggiori ostacoli psicologici che separano un automobilista dall'acquisto di una vettura elettrica.