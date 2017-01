Mais al posto delle mattonelle

foto Dal Web Correlati Meteo.it

L'idea è nata da uno studio di architettura francese, il St-André Lang Architectes, che l'ha proposta all'interno del Festival dell'Architettura Sostenibile che si svolge ogni anno in Alsazia. Immaginiamoci migliaia di pannocchie di mais che non vanno a finire in pentola ma nei muri delle nostre case; scacciamo i languorini nello stomaco in vista di un'idea eco sostenibile che crea quindi una casa costruita proprio con questo cereale.

Per poter partecipare al concorso gli architetti che provenivano da tutta Europa, si sono dovuti ideare una casa di 20 metri quadrati, esempio di edilizia sostenibile.

Il primo premio con relativa vincita di 7000 euro se lo sono aggiudicati loro con questa casa tutta particolare, ribattezzata la Tourner Autour du Ried che poi è stata sistemata in una zona protetta nella città di Muttersholtz nel nord-est della Francia.

Il progetto prende spunto dalla tradizionale essiccazione del mais nelle pianure dell'Alsazia e si pone come punto d'incontro fra natura incontaminata e coltivazione controllata. La costruzione ha una pianta circolare con l'obiettivo principale di poter osservare il paesaggio senza impedimenti, con la struttura portante interamente in legno e la copertura inclinata diagonalmente, orientata in modo da sfruttare il più possibile l'illuminazione naturale, seguendo il percorso che il sole compie durante la giornata.

La particolarità però sta tutta nell’involucro: una sacca di rete metallica contiene migliaia di pannocchie di mais, inserite con la tecnica di essiccazione usata dagli agricoltori del posto che, applicata alle pareti di un edificio, è capace di creare per ogni stagione diversi giochi cromatici. Per aumentare l’illuminazione interna vengono utilizzate una serie di finestre ad oblò.

L’arredo è basico: una panca di legno continua si snoda lungo il perimetro della casa e al centro è stato realizzato un patio circolare per rafforzare il concetto di simbiosi con la natura.

L’integrazione con l’ambiente circostante diventa così totale. Il progetto, mira proprio ad essere simbolo di un ritrovato equilibrio tra uomo e ambiente e non dovremo stupirci se in futuro verranno ideate abitazioni di zucchero e cioccolato come nelle favole.

Stefania Andriola