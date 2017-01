E se lavassimo i pannolini del bebè?

L'idea di lavare i pannolini potrà far storcere il naso a molti neo genitori alle prese con le esalazioni di pupù dei propri pargoli, ma potrebbe dare una mano al benessere del nostro pianeta.

Infatti, secondo Nonsolociripà - l'associazione dei genitori che usano i pannolini lavabili - gli usa e getta. Un dato ancor più rilevante se si consideranoA volte, però, per cambiare le cose, basta un piccolo gesto o un'iniziativa locale. Come quella ideata, in provincia di Alessandria.e i genitori di bambini da 0 a 2 anni potranno ricevere le spiegazioni necessarie al corretto utilizzo dei pannolini.L'iniziativa "Pannolini lavabili" è realizzata dal Comune di Mirabello con la Cooperativa Senape di Casale Monferrato. Il progetto comprende incontri formativi sui benefici derivanti dall'utilizzo dei pannolini lavabili e di dimostrazione dell'utilizzo e del riuso.Inoltre, tramite una convenzione, i neonati residenti nel comune di Mirabello avranno delle agevolazioni nell'acquisto dei set.