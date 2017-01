Il vento potrebbe elettrizzare tutto il pianeta

foto Afp Correlati "L'Italia del futuro ha più bisogno dell'eolico" Lawrence Livermore National Laboratory. L'alta quota potrebbe essere una complice determinante: in base alla ricerca posizionare le turbine più in alto ne aumenterebbe l'efficienza. La potenza dei venti potrebbe soddisfare la fame di energia di tutto il pianeta. Una forza pulita, con emissioni prossime allo zero, che potrebbe diventare la fonte primaria di elettricità. Questa la conclusione di uno studio pubblicato su Nature Climate Change e condotto dallo statunitense. L'alta quota potrebbe essere una complice determinante: in base alla ricerca posizionare le turbine più in alto ne aumenterebbe l'efficienza.

In alto è meglio E' stato calcolato il grado di efficienza delle turbine eoliche in base all'altitudine in cui sono posizionate. Le pale eoliche poste più in alto hanno una maggiore resa energetica perché i venti d'alta quota sono in generale più veloci e costanti.

Gli scienziati hanno utilizzato un modello climatico per stimare la quantità di energia che può essere ricavata sia da venti di superficie che da quelli d'alta quota considerando soltanto i limiti geofisici.

Mentre le turbine posizionate sulla superficie terrestre potrebbero estrarre un'energia cinetica pari a 400 terawatt, con la potenza dei venti d'alta quota questa quantità potrebbe lievitare fino a raggiungere i 1.800 terawatt. Una quantità enorme visto che il fabbisogno energetico del nostro pianeta è stimato in 18 terawatt.

Ma per ottenere tali risultati sarebbe necessaria una distribuzione capillare e uniforme.

Un'influenza sui cambiamenti climatici? Gli esperti si sono chiesti se a così alti livelli di estrazione di energia dal vento siano possibili modifiche climatiche. Ne è risultato che se il fabbisogno energetico si manterrà sui livelli attuali, è improbabile che ciò accada.