"La scelta vegan abbraccia l'altro"

Tra le curiosità proposte negli stand anche le scarpe vegane realizzate senza pelle con materiali vegetali o sintetici. Per chi ama la palestra, i primi integratori alimentari per sportivi certificati VeganOK, una certificazione vegana italiana per rendere questo tipo di prodotti rintracciabili sullo scaffale.. Per esempio,senza uova e impastataInoltre, durante l'ora di pranzo sarà offerta una degustazione diIn questi giorni, tra un assaggio e l'altro verrà presentata l' Associazione vegani italiani

Abbiamo parlato del mondo vegan e di ciò che vi ruota attorno con, esperto di comunicazione vegan e fondatore del sito Promiseland "Noi vegani rifiutiamo l’utilizzo di qualsiasi prodotto di derivazione animale e quindi niente carne, pesce, latte, latticini e uova perché secondo noi non è possibile produrre latte e uova senza uccidere animali"."Una scelta di vivere nel rispetto di altri esseri viventi e limitarne la sofferenza. Quella alimentare è solo la decisione che appare più evidente all'esterno"."Ho ideato la ricetta per i bigné vegan che possono essere farciti a scelta e con cui si possono ottenere dei sontuosi profitéroles. Basta stendere la pasta sfoglia vegan e ricavarne dei cerchi con l'aiuto di un bicchiere dal bordo grosso. Poi si adagiano questi cerchi su pirottine in carta forno. Queste si inseriscono nel forno ventilato già caldo a 240 gradi e appena i bignè si sono gonfiati e prima che comincino a dorare troppo, si abbassa la temperatura a circa 150 gradi e si lascia cuocere ancora per un po' finché la cottura interna sarà terminata: di solito sono necessari non più di 10 minuti, ma ogni forno richiede tempi diversi"."Gli ultimi dati Eurispes indicano che circa 7-8 milioni di italiani si dichiarano vegetariani di cui circa il dieci per cento sono vegani"."Vent'anni fa perché mi sembrava folle dover uccidere animali per nutrirmi. Adesso sto meglio in salute e sono più sereno"."A me non è mai successo, la maggior parte dei miei amici sono onnivori"."Chi mangia animali non ha forse ancora riflettuto bene, la società ha bisogno di un po' di tempo. La scelta vegan abbraccia gli altri, non li esclude di certo".