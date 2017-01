Un eco manuale per la green economy

foto Afp Correlati La sfida italiana della green economy in preparazione degli Stati generali della Green Economy. Ecco alcune delle regole dell' “Eco-manuale di uso e manutenzione”:

1. Gestione del patrimonio forestale e boschivo secondo i criteri della green economy

2. 'Riuso' al posto di 'uso' nel tessuto urbano per contrastare il consumo del suolo che avanza al ritmo di 70 ettari il giorno

3. Alberghi diffusi per creare un'alleanza tra i Parchi e le popolazioni

4. Sostenibilità delle attività di bonifica

5. Riduzione dell'impronta idrica nella produzione di beni e servizi

Un'etichetta sul consumo idrico E' stata sottolineata l'importanza di ridurre lo spreco dell'acqua, favorendo in ogni caso la componente grigia, ossia la risorsa riciclata, rispetto a quella blu, sottratta al ciclo naturale.

Inoltre, bisognerebbe rendere visibile che tipo di risorse idriche sono state utilizzate tramite un'etichettatura ad hoc.