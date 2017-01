Rio si prepara alle Olimpiadi con progetti eco

foto Dal Web Correlati Meteo.it

Londra 2012: prima Olimpiade ecologica

Appena concluse le Olimpiadi di Londra considerate le più sostenibili della storia, si pensa già a quelle carioca del 2016 e alle costruzioni eco compatibili pronte a creare energia “pulita” che alimenti tutta la grande manifestazione sportiva. Nasce così il progetto “Solar City Tower” che vede una torre di vetro alta 105 metri, a picco sul mare da costruire sull’isola di Cotonduba, di fronte a Copacabana. Il Cristo Redentore potrebbe non essere più il solo a dominare Rio de Janeiro; una torre alimentata da sole e mare potrebbe fargli concorrenza.Appena concluse le Olimpiadi di Londra considerate le più sostenibili della storia, si pensa già a quelle carioca del 2016 e alle costruzioni eco compatibili pronte a creare energia “pulita” che alimenti tutta la grande manifestazione sportiva. Nasce così il progetto “Solar City Tower” che vede una torre di vetro alta 105 metri, a picco sul mare da costruire sull’isola di Cotonduba, di fronte a Copacabana.

L’idea è partita dallo studio svizzero Rafaa Architecture & Design e l’obiettivo è quello di ridurre le emissioni e cercare di sostenere lo spirito olimpico con un enorme impianto solare che generi tutta l’elettricità necessaria.

Di giorno verrebbero utilizzati dei pannelli solari e l’eccesso energetico servirebbe per pompare acqua di mare dentro un serbatoio; di notte quest’acqua invece verrebbe poi utilizzata per alimentare turbine e garantire energia elettrica a tutta la città. “Solar City Tower” non sarà però solo un impianto solare ma anche uno spazio pubblico; le persone potranno accedere all’edificio che avrà un centro congressi, bar e negozi e addirittura una piattaforma retrattile, a 90 metri di altezza, per il bungee jumping.

L’acqua del mare raccolta nel serbatoio poi potrà essere utilizzata durante le occasioni speciali come una cascata che scaturirà dall’alto della torre, simbolo della forza della natura, diventando così una delle principali attrazioni turistiche della città. L’idea è ancora in fase di progettazione ma tutto questo fa supporre che le Olimpiadi di Rio rimarranno nella memoria a livello di originalità e sostenibilità.

Stefania Andriola