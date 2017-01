Il pannello solare più green è con gli spinaci

foto Amrutur Anilkumar / Vanderbilt University Correlati L'energia arriva dal cardo

Appetitosi sulle nostre tavole, gli spinaci dicono la loro anche per produrre energia elettrica in modo alternativo.Una squadra di ricerca interdisciplinare della Vanderbilt University ha sviluppato un modo per combinare la proteina fotosintetica che trasforma la luce in energia elettrochimica negli spinaci con il silicio, il materiale usato nelle celle solari.L'obiettivo? Produrre più corrente elettrica rispetto alle precedenti celle solari "bio-ibride" (che combinano piante o insetti con la tecnologia solare). La ricerca è stata pubblicata su Advanced Materials.

Le vecchie conoscenze tornano utili Più di quarant'anni fa, gli scienziati hanno scoperto che una delle proteine coinvolte nella fotosintesi, la Photosystem 1 (PS1), continuava a funzionare anche quando estratta dalle piante, per esempio, dagli spinaci.

In seguito, i ricercatori hanno scoperto che la PS1 converte la luce solare in energia elettrica con il 100 per cento di efficienza mentre l'efficienza dei dispositivi realizzati dall'uomo è inferiore al 40 per cento.

Queste scoperte hanno spinto diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo a provare a utilizzare la PS1 per creare celle solari più efficienti.

Un altro vantaggio potenziale di queste celle “bio-ibride” è dato dall'economicità e disponibilità dei materiali con cui vengono realizzate diversamente dai dispositivi di microelettronica che richiedono materie prime rare e preziose come il platino o l'indio.

Il segreto è “dopare” il silicio Il substrato di silicio è stato modificato di proposito per la proteina PS1. Sono stati impiantati atomi caricati elettricamente per modificare le sue proprietà elettriche: un processo chiamato "doping".

In questo caso, la proteina lavora meglio quando il silicio è caricato positivamente.