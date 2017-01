Eco gesti per risparmiare 3 punti di Pil

foto Afp Correlati Sei benefìci degli alberi di città

Se il bosco paga le spese ai comuni idurre il cibo buttato in pattumiera, ridurre i consumi e i comportamenti dannosi per l'ambiente.

Solo lo spreco alimentare vale nel nostro Paese il 2,3 per cento del Pil, dieci volte la percentuale che lo Stato impiega per lo sviluppo del turismo o per finanziare i beni culturali. Ogni famiglia getta infatti nella spazzatura 1.600 euro l'anno di cibo andato a male o semplicemente non utilizzato. Queste le cifre che emergono da un convegno sullo spreco organizzato nell'ambito della manifestazione ZeroEmission da Fiera di Roma e Last Minute Market con la collaborazione di Legambiente e Consorzio Libera Terra. Un risparmio pari a tre punti di Prodotto interno lordo con semplici accorgimenti. Sarebbe sufficiente r

"Serve una revisione degli sprechi" Altri 600 euro, invece, se ne vanno via in consumi inutili e ambientalmente dannosi che si potrebbero facilmente eliminare: bottiglie di acqua minerale, sacchetti usa e getta, energia per lampadine inadatte, guida troppo sportiva.

La partita di questi sprechi casalinghi vale da sola l'1 per cento del Pil.

Mentre questi semplici accorgimenti possono essere messi in atto nelle case di tutti, sarebbero necessarie in aggiunta, delle revisioni sugli sprechi da parte delle aziende.

Per Andrea Segrè ideatore di Last minute market, la vera spending review dovrebbe fondarsi su una waste review: una revisione degli sprechi, un nuovo approccio ecologico e sostenibile ai criteri di spesa e risparmio nazionali. Combattere lo spreco alimentare e le sue conseguenze, spiega Segrè "deve essere una priorità economica, ecologica e sociale per la politica, le istituzioni, le amministrazioni locali, le imprese e la società civile".