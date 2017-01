Una moschea green per il Medio Oriente

Il rispetto della Natura e del Pianeta si legano agli insegnamenti delle religioni tradizionali.Nell'ambito dell'Islam, i green muslims (musulmani verdi) per il Ramadan che si è appena concluso hanno promossoAdesso, arriva un piano per. L'edificio religioso dovrebbe sorgere ad, capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Moderna e amica dell'ambiente

Il design è contemporaneo ed ecosostenibile. La moschea è stata progettata per una tesi di laurea dallo studente di architetturalaureando presso la Alhosn University La proposta ha rievuto il prestigioso “Five Pearl Rating” ossia il massimo punteggio nella classificazione energetica degli edifici usata in Medio Oriente.La moschea sarà affiancata da un centro islamico. I materiali impiegati saranno ecocompatibili e l'illuminazione degli interni sarà possibile in parte in parte grazie alla luce naturale.All'esterno, l'edificio sarà ricoperto daInoltre, la struttura vanterà un sistema in grado di catturare eil paesaggio nei dintorni.Il laureando Suhail ha combinato elementi sostenibili con un design iper-moderno per differenziarsi dai progetti delle moschee tradizionali. Un lavoro che è stato definito "dal suo ateneo che si dichiara fiero dello studente.