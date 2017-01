Green gym: il muscolo si modella con la zappa

foto Afp Correlati Il giardino dove lo metto? Sul tetto

Le azioni dettate dalla necessità di sussistenza che logoravano il corpo dei nostri avi sono oggi rivestite di un nuovo glamour.

Un fascino, quello legato alle attività di giardinaggio e agricoltura, che unisce la voglia di sfuggire al grigiore urbano al desiderio di far sparire una volta per tutte la pancetta regalata dalle ore di scrivania.

Com'è nata La green gym è nata in Gran Bretagna una quindicina d'anni fa da un'intuizione del medico William Bird e unisce all'attività fisica un volontariato di tipo ecologico, all'insegna della salute e del rispetto dell'ambiente. I benefici, secondo gli esperti, sono molti e dovuti innanzitutto all'allenamento praticato all'aria aperta.

Più muscoli e più buonumore L'Oxford Brookes University sostiene, in relazione a uno studio sull'argomento, che l'attività fisica praticata in spazi aperti fa bene alla respirazione, al sistema cardiocircolatorio e muscolare, oltre che all'umore, in quanto lo stretto contatto con il verde ha un effetto calmante e antidepressivo.

In secondo luogo, è una ginnastica sana che ricalca i semplici ma tonificanti gesti dei contadini e permette di allenare tutte le fasce muscolari. Si bruciano moltissime calorie, si perde peso e ci si tonifica.

Per ottenere risultati visibili, occorre allenarsi una volta alla settimana e, al contrario di quello che si potrebbe pensare, non serve un grande appezzamento su cui faticare ma basta coltivare un piccolo orto sul terrazzo di casa.

Un fenomeno di costume Oltremanica In Gran Bretagna, la green gym è diventata, oltre che una disciplina sportiva conosciuta a livello nazionale, un piccolo fenomeno di costume.

Il dottor Bird, il genio che ha convinto le dame col filo di perle a sporcarsi le mani di terra, vanta 6 mila discepoli. Inoltre, Bird è stato insignito del titolo di Membro dell'ordine dell'Impero britannico (Member of the Order of the British Empire) dalla regina Elisabetta II.