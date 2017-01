Il bio fa bene alla Terra ma non all'uomo

foto Afp Correlati Il cibo che mangi è bio? Te lo dice il sensore

L'agricoltura hi-tech è più pulita

Nel 2050 saremo tutti vegetariani per forza Cavoli, pomodori, mirtili. Molti li preferiscono biologici perché pensano di ricavarne dei vantaggi dal punto di vista nutrizionale e della salute. Ma si sbagliano. I prodotti bio sono troppo simili a quelli “tradizionali” per fare la differenza per il benessere dell'uomo, almeno direttamente. Sono presenti, comunque, i vantaggi indiretti legati al benessere del nostro pianeta: azzerando l'uso di concimi sintetici e pesticidi si riducono i livelli di inquinamento di suolo e falde acquifere e, chiaramente, ne beneficia a cascata anche l'uomo.

Ma vediamo lo studio nel dettaglio. Condotto presso la Stanford University e pubblicato su Annuals of Internal Medecine, è stato coordinato da Dena Bravata, docente presso il prestigioso ateneo americano.

Bravata spiega: "Non esistono quasi differenze tra prodotti alimentari coltivati biologicamente e quelli tradizionali".

La sua collaboratrice Crystal Smith-Spangler si dice "sorpresa di non aver trovato differenze di rilievo".

Dopo aver preso in considerazione migliaia di studi pubblicati nell'arco di quarantacinque anni tra il '66 e il 2011, gli studiosi di Stanford hanno esaminato i dati più rilevanti contenuti in 237 ricerche, 223 delle quali si sono occupate degli ingredienti alimentari, della presenza di pesticidi e dei pericoli derivanti dalla presenza di tossine naturali.

Vitamine Per quanto riguarda la presenza di vitamine, tra i prodotti bio e quelli tradizionali non si sono riscontrate differenze significative e lo stesso si è verificato per il contenuto di proteine e grassi nel latte bio.

Fosforo I prodotti coltivati biologicamente sono invece più ricchi di fosforo, anche se ciò dal punto di vista clinico costituirebbe un fatto quasi irrilevante.

Sostanze nocive Anche per quanto riguarda la presenza di sostanze nocive per la salute, come i colibatteri, le salmonelle o i batteri campylobacter, non ci sono differenze di rilievo.