Wwf: il Mediterraneo si salva così

No alle navi in aree delicate

L'associazione ambientalista propone di vietare la navigazione in luoghi, al di fuori dalle aree marine protette, in cui la biodiversità e il capitale naturale sono più preziosi per ridurre sensibilmente i rischi per l’ambiente legati al traffico marittimo. Tre le aree marine individuate. Un inizio potrebbe essere nel santuario dei cetacei in cui al momento l’unico divieto effettivamente operativo è relativo alle gare offshore ma non ci sono limiti per pesca o trasporto marittimo. Un'altra zona da tutelare è il Mediterraneo nord-occidentale che per la parte italiana interessa mar Ligure e mar Tirreno. Lo strumento potrebbe essere il rafforzamento degli accordi con Francia e Spagna. Inoltre, vengono suggerite norme più restrittive anche per la navigazione nello Stretto di Bonifacio, designata Area marina particolarmente sensibile dall'Organizzazione marittima internazionale (Imo) nel 2011.



Le riserve marine in rete

Per creare una rete di riserve marine, il Wwf in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, ha predisposto nell’ultimo anno per le aree marine protette nazionali, piani di gestione standardizzati, caratterizzati da strategie e obiettivi ad hoc.



Navi più ecocompatibili

Sensibilizzare l’industria cantieristica italiana a promuovere e costruire navi ecocompatibili e tecnologicamente all’avanguardia, anche in occasione dell’introduzione da parte dell’Imo dell’indice di progetto dell’efficienza energetica (Energy efficiency design index – Eedi) che regola le emissioni navali per la salvaguardia dell’ambiente. L'obiettivo dovrebbe essere il rinnovo della flotta con sostituzione o miglioramento delle navi alla luce di regole più amiche dell'ambiente.



Rimandare gli equipaggi a scuola

Chiedere che gli armatori organizzino corsi di formazione periodici e permanenti per gli ufficiali e gli equipaggi sulle normative di prevenzione dell’inquinamento e di sicurezza nel trasporto via mare di idrocarburi e sostanze pericolose, di gestione dei rifiuti e delle acque di zavorra e di sentina e per il rispetto rigoroso dei divieti e delle ordinanze riguardanti la sicurezza della navigazione e la protezione dell’ecosistema marino.



Chi inquina deve pagare

Dare piena e corretta applicazione alle leggi già esistenti che individuano la responsabilità estesa del comandante nonché del proprietario o dell’armatore, in caso di sversamenti di idrocarburi o altre sostanze nocive in mare.



Salvare la flotta "antinquinamento"

Garantire a partire al 2013 e negli anni successivi i fondi per il mantenimento e il rinnovo della convenzione che garantisce l’operatività della flotta per il pronto intervento sull’inquinamento marino da idrocarburi e per l’attività di vigilanza ambientale in alto mare delle Capitanerie di porto.



Più regole in acque internazionali

Gli Stati devono essere ritenuti responsabili nei confronti della comunità internazionale per il modo in cui operano in acque internazionali in relazione ai loro propri diritti e competenze.