La piazza diventa giardino a Monza

La piazza verrà ricoperta da 3 mila metri quadri di prato, ci saranno più di venti alberi in vaso.

Ma che fine faranno le piante a manifestazione finita? Il sindaco Roberto Scagatti spiega: "Al termine della manifestazione il prato verrà ripiantato nei parchi e nei giardini pubblici della città". Tra il 6 e il 9 settembre - nei giorni del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Piazza Trento e Trieste nel cuore della città di Monza, si trasformerà inLa piazza verrà ricoperta da, ci sarannoMa che fine faranno le piante a manifestazione finita? Il sindaco Roberto Scagatti spiega: "Al termine della manifestazionedella città".

Non solo autodromo Parola d'ordine è spingere i molti visitatori che arrivano da tutto il mondo per la Formula 1 a spingersi oltre l'autodromo per visitare la città briantea.

Scagatti spiega: "Monza è l'autodromo, che quest'anno compie 90 anni ma è anche la corona ferrea (un'antica corona custodita nel duomo di Monza n.d.r.). Per ripartire la città ha bisogno di tutte e due le realtà".

Saranno organizzati anche laboratori e iniziative per i bambini, incontri e spettacoli.

Non mancheranno degustazioni di prodotti a chilometro zero e le mostre di auto e moto d'epoca.