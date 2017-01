Auto ecologica: la scelta dei vip

foto Olycom Correlati Guarda le foto

La Formula 1 diventa elettrica I motori elettrici conquistano il jet set. Le star sono molto sensibili alle tematiche ambientali e conferiscono alle scelte ecologiche un alone di glamour. Dal mondo dorato di Hollywood fino ai divi di casa nostra, ma anche nel mondo della politica e dell'imprenditoria, la riduzione delle emissioni nocive sta molto a cuore.

L'esempio parte dalle star d'Oltreoceano, l'attore Dustin Hoffman sceglie per i suoi spostamenti in città un motore elettrico.

Anche gli attori italiani scelgono di spostarsi rispettando l'ambiente: la giunonica Manuela Arcuri saluta i fan con un sorriso ammaliante dall'abitacolo della sua vettura amica dell'ambiente.

Mentre, l'emblema degli ex gieffini che ce l'hanno fatta, Luca Argentero ormai attore affermato, ama passare le serate vicino vicino alla moglie Myriam Catania a bordo di una due posti elettrica.

In giro per lo shopping, la "sempreverde" Alba Parietti, conquista l'attenzione su un veicolo green.

Tra gli sportivi made in Italy, Massimiliano Rosolino, stella del nuoto italiano, presta attenzione alla salute del pianeta muovendosi con un veicolo ecologico.

Con la sua consueta eleganza, Luca Cordero di Montezemolo viene accompagnato dalla famiglia a bordo di un'auto elettrica che ricorda quelle usate sui campi da golf.

Nel mondo della politica, tra gli entusiasti del green, il sindaco di Roma Gianni Alemanno.

Anche i vertici ecclesiastici scelgono l'ecologia: Papa Benedetto XVI saluta i fedeli e dà il buon esempio su una papamobile rispettosa dell'ambiente.