Un no ai pesticidi per salvare i pipistrelli

Università di Koblez di Landau ha rilevato che la contaminazione da pesticidi della dieta dei pipistrelli può, a lungo termine, avere effetti pericolosi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Environmental Toxicology and Chemistry. Alcuni ne hanno paura ma i pipistrelli sono molto utili all'uomo. Su tutto, si nutrono di zanzare evitando che la nostra pelle si riempia di punture. Tanto che in molte città italiane si moltiplicano le bat-box, abitazioni in legno per ospitare i chirotteri e contrastare l'invasione delle zanzare. Eppure, la loro esistenza potrebbe essere a rischio. Uno studio dell'ha rilevato che la contaminazione da pesticidi della dieta dei pipistrelli può, a lungo termine, avere effetti pericolosi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista

Più vulnerabili di altri La ricerca ha mostrato che, fra i tanti animali danneggiati dai pesticidi, i pipistrelli sono i più vulnerabili. I ricercatori hanno valutato gli effetti sui pipistrelli che si nutrivano in un campo con alberi da frutto. L'applicazione di un pesticida come il fenoxycarb, che ostacola la crescita degli insetti, comporta la presenza di residui chimici su insetti, ragni e falene. Gli insetti volanti tra i meno contaminati, mentre si è registrata una più alta contaminazione tra quelli che si nutrono di foglie.